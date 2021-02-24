Владимир Потанин перестал быть богатейшим человеком России. Потому что акции «Норникеля» упали после аварий на объектах компании

Владелец «Норникеля» Владимир Потанин опустился с первого на второе место в списке самых богатых людей России по версии рейтинга Forbes Real Time, который отслеживает состояние миллиардеров в реальном времени.

Сейчас состояние Потанина Forbes оценивает в 28,9 миллиарда долларов. Его обогнал владелец «Северстали» Алексей Мордашов, активы которого оцениваются в 29,2 миллиарда.

15 февраля Forbes сообщил, что состояние Потанина превысило 30 миллиардов долларов. Он стал первым россиянином в истории, который достиг этой отметки.

20 февраля в одном из цехов Норильской обогатительной фабрики произошло обрушение, которое привело к гибели трех рабочих. Через несколько дней из-за подтопления «Норникель» частично приостановил работу двух рудников.

Стоимость акций «Норникеля» на фоне инцидентов в период с 20 по 24 февраля снизилась с 28,1 тысячи до 24,7 тысячи рублей за штуку.