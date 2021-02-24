В квартире в Москве нашли мертвой 20-летнюю писательницу Аделину Шелдон. Возможно, она умерла из-за сухого голодания

В квартире на юго-западе Москвы найдена мертвой писательница Аделина Шелдон. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Тело 20-летней Шелдон нашел владелец квартиры, которую снимала женщина. По его словам, он несколько дней пытался связаться с ней, но она не брала трубку и не отвечала на сообщения. Тогда мужчина приехал к квартире и вскрыл дверь с помощью слесаря — внутри он обнаружил тело Шелдон, которая умерла за несколько дней до этого.

Прибывшие полицейские не обнаружили следов насильственной смерти. Как отмечает «МК», в квартире почти не было еды. На протяжении последнего года в дневнике девушка писала о том, что придерживается сухого голодания — издание отмечает, что в числе прочих рассматривается версия смерти от голода.

Аделина Шелдон известна как автор книги «Венценосные» из саги, посвященной французской королевской семье XVII-XVIII веков. Она — уроженка Украины, была студенткой Эдинбургского университета.