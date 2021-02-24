Путин подписал закон, увеличивший штрафы за неповиновение силовикам в четыре раза

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий ряд поправок в Кодекс об административных правонарушениях РФ.

Принятый закон ужесточает наказание по статье 19.3 КоАП , в том числе на митингах. Штраф за это правонарушение вырос с 500-1000 рублей до двух-четырех тысяч рублей. Кроме штрафа и ареста на срок до 15 суток за неповиновение силовикам предусмотрели новое наказание — обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Штраф за повторное нарушение статьи 19.3 КоАП также вырос — с пяти тысяч до 10-20 тысяч рублей. Помимо штрафа и ареста на срок до 30 суток за это нарушение будут грозить обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Этот же закон ввел наказание за при финансировании массовых акций — положения об этом прописали в статье 20.2 КоАП. За это гражданам будет грозить штраф 10-20 тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ, должностным лицам — штраф 20-40 тысяч рублей, юридическим лицам — от 70 до 200 тысяч рублей.

Кроме того, за перечисление денег на массовую акцию от человека, который не вправе это делать, для граждан будет предусмотрен штраф 10-15 тысяч рублей, для должностных лиц — 15-30 тысяч рублей, для юрлиц — 50-100 тысяч рублей.