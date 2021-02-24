Forbes: Роман Абрамович получит новую 145-метровую яхту

Российский миллиардер Роман Абрамович в 2021 году станет владельцем новой 145-метровой яхты Solaris, которую сейчас достраивают на верфи Lloyd Werft в немецком Бремерхафене. Об этом сообщает журнал Forbes, ссылаясь на слова трех источников на яхтенном рынке. Представители Абрамовича это не комментировали.

Официальная стоимость яхты неизвестна. По оценке основателя портала Yacht Harbour Дмитрия Семенихина, лодка может стоить 250-300 миллионов долларов. По мнению основателя компании Smart Yachts Юлии Скопцовой, стоимость может достигать 450 миллионов евро (547 миллионов долларов).

20-21 февраля фотограф Том ван Ооссанен, специализирующийся на съемках яхт, опубликовал в своем инстаграме фотографии и видео проекта Solaris.

Новая яхта станет второй лодкой Абрамовича. Также у него есть 162,5-метровая яхта Eclipse. Кроме того, в прошлом он владел 115-метровой экспедиционной яхтой Luna, которую построили на верфи Lloyd Werft.

Роман Абрамович в 2020 году занял 10-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Тогда журнал оценил его состояние в 11,3 миллиарда долларов. В рейтинге богатейших людей планеты Real Time Billionaires, который Forbes составляет в реальном времени, Абрамович занимает 152-е место с состоянием 14,4 миллиарда долларов.