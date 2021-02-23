В Грузии задержан глава партии Саакашвили Ника Мелия. Спецназ ворвался в офис, где оппозиционер находился почти неделю

Полиция Грузии задержала лидера оппозиционной партии Никанора Мелия, которого обвиняют в организации беспорядков и участии в Грузии в 2019 году.

Как сообщает телеканал «Рустави-2», утром 23 февраля спецназовцы выломали дверь в офис партии, где находились Мелия и его сторонники. В операции участвовали несколько сотен полицейских. При задержании главы партии полицейские использовали перцовый газ. Затем оппозиционера увезли в бронированном автомобиле.

Задержание Ники Мелия Georgian Public Broadcaster

У офиса партии также задержали 21 человека, в основном сторонников оппозиции. Им вменяют неповиновение законным требованиям полиции.

В МВД Грузии заявили, что во время спецоперации полиция применила пропорциональную силу и специальные средства, предусмотренные законом. В Минздраве страны сообщили, что после спецоперации медицинская помощь понадобилась 17 людям.

Лидеры разных оппозиционных партий страны намерены 23 февраля провести у правительства Грузии акцию протеста против задержания Ники Мелия.

17 февраля суд Тбилиси удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте Мелия. С этого дня оппозиционер находился в офисе партии «Единое национальное движение». 18 февраля полиция уже пыталась его задержать, но полицейским помешали около 200 человек, собравшихся у офиса партии.

18 февраля премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил об отставке из-за разногласий с правительством по делу лидера партии «Единое национальное движение» Ники Мелия.