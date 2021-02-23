The Guardian: более 6500 мигрантов погибли в Катаре после того, как страна получила право на проведение чемпионата мира по футболу

Свыше 6500 трудовых мигрантов из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки погибли в Катаре в течение десяти лет, прошедших с тех пор, как Катар выиграл право провести . Об этом сообщает газета The Guardian, ссылаясь на данные властей упомянутых стран.

В период с 2011 по 2020 год в Катаре погибли 5927 мигрантов из Индии, Бангладеш, Непала и Шри-Ланки. Кроме того, по данным посольства Пакистана в Катаре, за 2010-2020 годы в стране погибли 824 пакистанских рабочих.

Общее число погибших мигрантов, как пишет The Guardian, может быть выше, поскольку данные, собранные изданием, не учитывают информацию о многих мигрантах из других стран, в том числе Филиппин и Кении. Помимо этого не учитываются данные о смертях, произошедших в конце 2020 года.

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