The Guardian: более 6500 мигрантов погибли в Катаре после того, как страна получила право на проведение чемпионата мира по футболу

Свыше 6500 трудовых мигрантов из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки погибли в Катаре в течение десяти лет, прошедших с тех пор, как Катар выиграл право провести ЧМ-2022. Об этом сообщает газета The Guardian, ссылаясь на данные властей упомянутых стран.
В период с 2011 по 2020 год в Катаре погибли 5927 мигрантов из Индии, Бангладеш, Непала и Шри-Ланки. Кроме того, по данным посольства Пакистана в Катаре, за 2010-2020 годы в стране погибли 824 пакистанских рабочих.
Общее число погибших мигрантов, как пишет The Guardian, может быть выше, поскольку данные, собранные изданием, не учитывают информацию о многих мигрантах из других стран, в том числе Филиппин и Кении. Помимо этого не учитываются данные о смертях, произошедших в конце 2020 года.
Хотя зарегистрированные смерти не квалифицируются по деятельности или месту работы, вполне вероятно, что многие из погибших рабочих были заняты в инфраструктурных проектах чемпионата мира, говорит Ник Макгихан, директор FairSquare Projects, правозащитной организации, специализирующейся на правах трудящихся в странах Персидского залива. «Значительная часть трудовых мигрантов, умерших с 2011 года, находились в стране только потому, что Катар выиграл право на проведение чемпионата мира по футболу», — сказал он (англ. язык).