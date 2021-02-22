Умерла актриса Екатерина Градова, сыгравшая радистку Кэт в «Семнадцати мгновениях весны»
Источник: ТАСС
Умерла актриса Екатерина Градова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора гильдии актеров Союза кинематографистов Валерию Гущину.
Градовой было 74 года.
Екатерина Градова наиболее известна по роли радистки Кэт в сериале «Семнадцать мгновений весны». Также она снималась в сериале «Место встречи изменить нельзя».
Большую часть карьеры Градова работала в московском Театре сатиры.
Градова — заслуженная артистка РСФСР. Это звание она получила в 1983 году.