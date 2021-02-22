Партия «Справедливая Россия», объединившаяся с движениями «Патриоты России» и «За правду» официально изменила свое название. Об этом сообщает ТАСС.

О смене названия было официально объявлено на съезде партии. Теперь она будет называться «Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Коротким названием, сообщил председатель партии Сергей Миронов, будет «Справедливая Россия — За правду».

Миронова на съезде переизбрали председателем партии. Лидеры «За правду» и «Патриотов России» Захар Прилепин и Геннадий Семигин были избраны сопредседателями.

Об предстоящем объединении «Справедливой России» с партиями «За правду» и «Патриоты России» стало известно в январе 2021 года.

Партия «За правду», возглавляемая писателем Захаром Прилепиным, была создана в начале 2020 года. На выборах в сентябре 2020 года партия прошла в думу Рязанской области. «За правду», в частности, выступала за проведение референдума о присоединении к России Донбасса, Абхазии и Южной Осетии.

Партия «Патриоты России» была создана в 2005 году в результате раскола в КПРФ. Партия участвовала в выборах в Госдуму в 2007-м, 2011-м и 2016-м годах, и все три раза набрала менее одного процента голосов.

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