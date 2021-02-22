Ирина Яровая подготовила поправки об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны

Группа депутатов Госдумы подготовила поправки, предусматривающие уголовную ответственность за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.

Авторами поправок выступили председатель комитета по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн и его заместитель Сергей Боярский, а также заместитель председателя Думы Ирина Яровая.

Как пояснила Яровая, оскорбление ветеранов будет отнесено к одной из форм реабилитации нацизма. Поправки вносятся ко второму чтению в законопроект об исторической памяти, принятый в первом чтении 10 февраля.

Мы предлагаем отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. И установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества.

20 февраля оппозиционный политик Алексей Навальный был приговорен к штрафу в размере 850 тысяч рублей по обвинению в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Клеветой суд счел слова Навального о том, что в ролике в поддержку поправок к Конституции России, в котором принял участие Артеменко, снялись «продажные холуи» и «предатели».