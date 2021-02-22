Facebook стал блокировать сообщения о пользе вакцинации. Из-за запрета на политическую рекламу

Социальная сеть Facebook блокирует платные посты о пользе вакцинации от коронавируса из-за запрета на политическую рекламу. Об этом пишет Politico.

Как выяснило издание, алгоритмы соцсети удаляют платные сообщения о местонахождении прививочных пунктов, а также о механизмах действия вакцины. Такие посты оказались заблокированы как минимум в 110 сообществах — это происходит из-за того, что алгоритмы расценивают такую рекламу как политическую.

Как отмечает Politico, блокировка сообщений может быть оспорена, однако этот процесс очень трудоемкий и длительный, а быстро меняющаяся информация о коронавирусе делает его практически бессмысленным.

В самом Facebook признали наличие проблемы и заявили, что восстановили рекламу в двух сообществах. В дальнейшем администрация социальной сети пообещала перестать блокировать такие сообщения.

Запрет на политическую рекламу в Facebook был введен в октябре 2020 года, незадолго до выборов президента США. В компании объясняли, что такая мера поможет оградить пользователей от вводящей в заблуждение информации. После выборов запрет был продлен.