В штате Колорадо обшивка загоревшегося двигателя «боинга» упала на жилые дома

Пассажирский самолет авиакомпании United Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Денвера, штат Колорадо, после того, как у него в полете загорелся один из двигателей.

Лайнер Boeing 777, на борту которого находились 231 пассажир и десять членов экипажа, вылетел из Денвера рейсом в Гонолулу днем 20 февраля.

Спустя некоторое время один из двигателей самолета загорелся, и экипаж принял решение экстренно вернуться в аэропорт вылета.

Пассажиры засняли горящий двигатель, это видео широко разошлось по соцсетям.

Во время приземления часть обшивки самолета оторвалась и упала во дворах жилых домов в городе Брумфилд. Местная полиция призвала жителей быть осторожными и не трогать фрагменты самолета.

Лайнер благополучно приземлился в аэропорту Денвера. О пострадавших на земле не сообщается.