Вакцина от коронавирусной инфекции «КовиВак», разработанная в центре имени Чумакова, зарегистрирована в России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ожидается, что уже в середине марта в гражданский оборот выпустят первые 120 тысяч доз вакцины, сказал Мишустин на совещании по вакцинам. В центре Чумакова говорят, что до конца 2021 года может быть выпущено до 20 миллионов доз.

Действующее вещество вакцины — антиген инактивированного коронавируса SARS-CoV-2. Исходный вирус получили от «конкретного больного» в ковидном госпитале в Коммунарке в Москве, рассказывал генеральный директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов. Новая вакцина рекомендована людям от 18 до 60 лет.

Разработчики вакцины «КовиВак» не раскрывали подробные данные об ее эффективности до завершения третьей фазы испытаний. «Промежуточные результаты — свыше 90%, при том что ВОЗ считает хорошей вакциной при эффективности 70%», — рассказывал Ишмухаметов.

В России ранее зарегистрировали вакцину «Спутник V», разработанную в центре имени Гамалеи. Именно ей сейчас в основном прививают россиян. Кроме того, зарегистрирована и выпущена в гражданский оборот вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора, но ее масштабное производство пока не запустили.

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