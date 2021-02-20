В Норильске на горно-обогатительной фабрике обрушился цех. Есть погибшие

Галерея одного из цехов Норильской обогатительной фабрики обрушилась ранним утром 20 февраля, сообщает МЧС по Красноярскому краю.

В галерее дробильного цеха в момент обрушения находились восемь человек, четырех из них извлекли спасатели, еще двое выбрались сами. Один из пострадавших умер в машине скорой помощи. Еще одного человека нашли под завалами мертвым, утверждает «Интерфакс». В больнице находятся пять человек, их состояние оценивают как тяжелое, сообщили в краевом Минздраве.

Шансы найти живыми двух человек, оставшихся под завалами, минимальны, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Разбор завалов осложняют сильный мороз (в Норильске −33 градуса) и опасность обрушения конструкций. Площадь обрушения составила около одной тысячи квадратных метров, высота завалов — около 20 метров.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек. По данным следствия, обрушившееся здание имело дефекты, его ремонтировали. Прокуратура сообщила, что здание обрушилось во время ремонтных работ по усилению конструкций.