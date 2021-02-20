Минюст России попросил ЕСПЧ отменить решение с требованием освободить Навального

Минюст России попросил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пересмотреть решение, в котором содержится требование немедленно освободить Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в министерстве.

Минюст также попросил признать неприемлемой жалобу адвокатов Навального, из-за которой суд принял свое решение.

ЕСПЧ потребовал освободить Навального в качестве экстренной обеспечительной меры до рассмотрения жалобы, поскольку он пришел к выводу, что жизни Навального угрожает опасность.

По информации РИА Новости, Минюст в своем заявлении указал, что такой вывод был сделан без достаточных свидетельств и без доказательств нарушения прав Навального в СИЗО. Министерство утверждает, что своевременно передало суду информацию об условиях содержания Навального, но эти данные не были учтены.

Минюст также заявил, что сам Навальный не жаловался на условия в СИЗО. «В ЕСПЧ не поступало такого рода документа, который мог бы стать основой для принятого решения», — говорится в сообщении РИА Новости.

ЕСПЧ потребовал от России освободить Алексея Навального 17 февраля. Минюст сразу же ответил, что такое требование «заведомо неисполнимо».

Навальный находится в СИЗО из-за решения суда, который заменил ему условный срок на реальный по делу . 20 февраля Мосгорсуд отклонил апелляцию на это решение. В ближайшее время Навального отправят в колонию.

Подробно о решении ЕСПЧ

ЕСПЧ потребовал освободить Навального. Что будет, если Россия откажется? 11 карточек