Производители продуктов питания предупредили о повышении цен из-за подорожавшей на 10-15% упаковки. ФАС пообещала провести проверку

Российские производители продуктов питания предупредили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) об угрозе повышения цен на свою продукцию из-за подорожавшей пластиковой упаковки.

Соответствующее обращение в ФАС направил Руспродсоюз (РПС), в который входят более 400 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

С конца 2020 года, говорится в письме в антимонопольную службу, участники союза получают предупреждения о росте цен на пластиковую упаковку в среднем на 10–15%. Поставщики упаковки объясняют это сырья. Цена полиэтилена, указывают они, выросла за полгода на 25-30%.

Сами производители упаковки обратились в Минпромторг, уведомив о росте стоимости сырья для своей продукции. Минпромторг перенаправил обращение в ФАС.

В ФАС России заявили изданию, что получили обращения и пообещали «принять меры реагирования в случае обнаружения признаков нарушения антимонопольного законодательства».

Инфляция в РФ в январе 2021 года ускорилась до 5,19% в годовом выражении после 4,9% в декабре 2020 года, сообщал ранее в феврале Росстат. Продовольственные товары в январе подорожали на 1,01% по сравнению с декабрем. По оценкам Минэкономразвития, снижение потребительских цен в России начнется не ранее II квартала 2021 года.

В декабре 2020 года правительство, крупнейшие торговые сети и производители подписали соглашение о снижении и стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, которые резко подорожали. Соглашение, устанавливающее предельные розничные цены на эти продукты, действует до 1 апреля.