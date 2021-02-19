«Левада-центр»: отношение россиян к США улучшилось впервые за год

40% жителей России хорошо относятся к США, еще 43% — плохо, показал опрос , проведенный в конце января — начале февраля.

Опрос проведен 29 января — 2 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 регионов России. Исследование прошло на дому у респондента методом личного интервью.

Отношение россиян к США улучшилось после длительного периода ухудшения настроений, продолжавшегося весь 2020 год, отметили социологи. Согласно результатам предыдущих опросов, в ноябре 2019 года хорошо к США относились 47% респондентов, весь следующий год — 35-42%; о негативном отношении в ноябре 2019-го говорили 40%, затем — 46-51%.

По данным нового опроса, лучше всего к США относятся люди в возрасте 18-24 лет (59% респондентов) и в возрасте 25-39 лет (49%). При этом среди людей старше 55 лет положительно относятся 33%, а отрицательно — 53%.

Отношение россиян к Евросоюзу постепенно ухудшается: по результатам нового исследования, хорошо к ЕС относились 45%, плохо — 37%. Для сравнения: в ноябре 2019 года о положительном отношении говорили 52%, о негативном — 33%.

За 2020 год, отметили в «Левада-центре», заметно улучшилось отношение россиян к Китаю. Если в январе 2020 года 65% респондентов хорошо относились к этой стране, а 24% — плохо, то в начале 2021 года — 75% положительно, а 10% отрицательно.