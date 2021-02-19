Даниил Медведев впервые в карьере вышел в финал Australian Open

Российский спортсмен Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В полуфинале Медведев, занимающий третье место в мировом рейтинге, в трех сетах (6:4, 6:2, 7:5) обыграл грека Стефаноса Циципаса.

В финальном матче Медведев сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Игра состоится 21 февраля.

Медведев впервые в карьере вышел в финал Australian Open. До этого он лишь раз играл в решающем матче турнира «Большого шлема» — в США в 2019 году, но проиграл.

Медведев стал первым россиянином с 2005 года, который вышел в финал Открытого чемпионата Австралии.

Джокович в своем полуфинале, состоявшемся 18 февраля, обыграл россиянина Аслана Карацева.

Читайте также

Теннисист Аслан Карацев — новый герой российского спорта Неделю назад о нем не знал почти никто — а он почти дошел до финала турнира Большого шлема

Читайте также

Теннисист Аслан Карацев — новый герой российского спорта Неделю назад о нем не знал почти никто — а он почти дошел до финала турнира Большого шлема