Владимир Кара-Мурза потребовал от СК возбудить уголовное дело после статьи о том, что к его отравлению могли быть причастны сотрудники ФСБ

Журналист Владимир Кара-Мурза обратился в СК с заявлением по итогам расследования Bellingcat и The Insider, в котором говорилось, что к его отравлениям в 2015 и 2017 годах могли быть причастны сотрудники ФСБ.

Кара-Мурза потребовал возбудить дело о покушении на убийство и привлечь к ответственности упомянутых в расследовании сотрудников ФСБ Романа Мезенцева, Александра Самофала, Константина Кудрявцева и Валерия Сухарева.

11 февраля Bellingcat и The Insider выпустили расследование, в котором утверждалось, что Кара-Мурзу дважды пытались убить сотрудники ФСБ. Некоторые из них входили в ту же группу, которая следила за политиком Алексеем Навальным и, предположительно, отравила его.

После выхода расследования Кара-Мурза заявил, что обнаружил слежку за собой. Машина, на которой передвигались его преследователи, оказалась закреплена за ФСБ.