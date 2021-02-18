Умер Андрей Мягков

Народный артист РСФСР Андрей Мягков умер на 83-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МХТ имени Чехова, где служил актер. Причина смерти не называется.

Максим Шеметов / ТАСС / Scanpix / LETA

Андрей Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. В 1965-м он окончил Школу-студию МХАТ. После этого поступил в театр «Современник», а в 1977-м году перешел в Московский художественный театр имени Чехова. В качестве режиссера Мягков поставил два спектакля в МХТ: «Спокойной ночи, мама» (1989) и «Ретро» (2002).

Мягков наиболее известен по ролям в фильмах Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс». Также он играл в лентах «Похождения зубного врача», «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Послесловие», «Полоса препятствий», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди».

За роль Лукашина в «Иронии судьбы» Мягков был награжден государственной премией СССР, а за роль Новосельцева в «Служебном романе» — госпремией РСФСР имени братьев Васильевых. Удостоен ордена Почета, ордена Дружбы и ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.