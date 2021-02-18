The Washington Post: дипломаты США в России попросили привить их «Спутником V» из-за нехватки американских вакцин

Некоторые сотрудники Госдепартамента США, работающие в России, обратились к российским властям с просьбой привить их от коронавируса вакциной «Спутник V». Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники и на документы, оказавшиеся в распоряжении издания.

На данный момент вакцина «Спутник V» не одобрена для применения в США, поэтому Госдепартамент не рекомендует своему персоналу ее использовать. При этом ведомство оставляет за сотрудниками право самостоятельно принимать решения, касающиеся их здоровья, пишет The Washington Post.

По информации издания, интерес американских дипломатов к российской вакцине объясняется трудностями с получением вакцин от американских компаний Moderna и Pfizer. Госдепартамент запросил 315 тысяч доз вакцины от коронавируса, но пока получил только 23% этого объема. Имеющиеся дозы были распределены в основном между сотрудниками в США, странах Азии и Африки.

По данным The Washington Post, по меньшей мере 13 государств предложили привить работающих на их территории американских дипломатов вакцинами Moderna и Pfizer из собственных запасов. Госдепартамент уже согласился на это и сейчас рассматривает аналогичные предложения от еще восьми стран.