В Минске прокурор запросил два года колонии для журналисток «Белсата» за стрим разгона протестующих

Прокуратура Беларуси попросила назначить два года лишения свободы в колонии общего режима журналисткам польского телеканала «Белсат» Дарье Чульцовой и Екатерине Бахваловой (псевдоним — Андреева). Об этом гособвинитель заявила на процессе в суде Фрунзенского района Минска.

Журналистки обвиняются в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК, предполагает штраф или лишение свободы на срок до трех лет).

Чульцову и Бахвалову задержали 15 ноября 2020 года во время стрима с в Минске, где милиция разгоняла собравшихся на месте гибели Романа Бондаренко. Сначала им назначили административные аресты, а затем предъявили уголовное обвинение. По версии следствия, журналистки якобы осуществили сбор протестующих «путем озвучивания информации» в прямом эфире, что затем привело к остановке общественного транспорта.

Сотрудницы «Белсата» находятся в СИЗО более трех месяцев. Правозащитники признали их политическими заключенными. Судебный процесс над журналистками начался 9 февраля.

Читайте также

Сейчас проверим, какая ты пресса Власти Беларуси развернули настоящие репрессии против журналистов — в них прицельно стреляют, за ними охотятся, их отправляют в тюрьмы. Вот их истории

Читайте также

Сейчас проверим, какая ты пресса Власти Беларуси развернули настоящие репрессии против журналистов — в них прицельно стреляют, за ними охотятся, их отправляют в тюрьмы. Вот их истории