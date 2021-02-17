The Insider: Владимир Кара-Мурза обнаружил слежку за собой

Журналист и политик Владимир Кара-Мурза заявил, что за ним следят, пишет The Insider.

По словам Кара-Мурзы, в понедельник, 15 февраля, он обнаружил, что люди в штатском едут за ним на автомобиле, а когда он пересел на общественный транспорт, за ним шли и в метро. Подозрительные лица также подсаживались за соседние столики в кафе.

Машину, следовавшую за Кара-Мурзой, удалось сфотографировать. Ее номерной знак — У563СА — не обнаруживается в доступных базах ГИБДД, и, по словам источников Bellingcat, в ГИБДД она закреплена за ФСБ.

11 февраля Bellingcat и The Insider опубликовали расследование, авторы которого обнаружили, что сотрудники ФСБ, отравившие Навального, причастны к двум отравлениям. ФСБ, говорилось в расследовании, следило за Кара-Мурзой во время его поездок по России.

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