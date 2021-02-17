Суд в Испании возобновил дело против миллиардера Михаила Фридмана о намеренном разорении компании Zed Worldwide

Национальная судебная палата Испании вновь возбудила уголовное дело о предполагаемом участии миллиардера и его окружения в умышленном разорении испанской технологической компании Zed Worldwide.

Следователь судебной палаты Мануэль Гарсия Кастельон, который в декабре 2020 года закрыл дело, отменил свое решение по требованию прокуратуры, сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на пресс-службу судебной палаты.

Прокуратура настояла на продолжении расследования после того, как были найдены некие документы, в том числе электронные письма, подтверждающие причастность Фридмана к банкротству Zed. Кроме того, к делу привлекли доверенных лиц миллиардера Антона Кудряшова и Алексея Азаренкова.

Уголовное дело о разорении испанской компании Zed Worldwide возбудили в 2019 году. Прокуратура утверждала, что Фридман, будучи одновременно кредитором и держателем акций Zed, руководил действиями, которые привели к финансовой несостоятельности компании и позволили россиянину в 2016 году выкупить ее за 20 миллионов евро, что значительно ниже рыночной цены в 1,2 миллиарда евро. Михаил Фридман всегда отрицал причастность к разорению компании Zed Worldwide.