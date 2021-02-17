«Макдоналдс» впервые за пять лет сменит дизайн упаковок

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» поменяет дизайн упаковок своей продукции, пишет РБК.

Вместо крупных надписей на них появятся графические изображения. Например, волны на коробке «Филе-О-Фиш» и символическое изображение картофельной соломки внутри упаковки для картошки фри.

Агентство Pearlfisher, разработавшее дизайн упаковки, отмечает, что новая графика «простая для понимания, узнаваемая и радостная».

Предыдущий раз «Макдоналдс» менял дизайн упаковки в 2016 году. Тогда на пакетах, коробках и стаканах этой сети фастфуда изображения заменили крупные надписи.

Когда упаковка с новым дизайном появится в «Макдоналдс», пока не уточняется.