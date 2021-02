Facebook запретил жителям и СМИ Австралии делиться новостями

Социальная сеть Facebook лишила пользователей и СМИ из Австралии возможности делиться местными и международными новостями из-за закона, который в случае принятия обяжет Facebook, Google и другие платформы платить СМИ за их контент.

В заявлении Facebook сказано, что СМИ и жителям Австралии запрещено публиковать ссылки на новости, а также просматривать местные и международные новости в соцсети. В других странах публикация ссылок на австралийские новостные издания и их контент также ограничена.

Одновременно с этим компания Google, которая ранее выступала против нового австралийского закона, начала заключать соглашения с издателями СМИ о размещении их контента за деньги. Так, компания договорилась с медиахолдингом News Corporation Руперта Мердока, что будет платить за размещение в Google News Showcase новостных материалов изданий, управляемых холдингом. Речь идет в том числе о статьях газет The Sun, The Wall Street Journal, The Times и The Australian. Финансовые условия сделки не раскрываются.

Google также заключила соглашение с крупнейшей в Австралии медиакомпанией о размещении новостных материалов в продуктах Google. По сообщениям СМИ, Google согласился платить 30 миллионов долларов в год.

Закон, обязывающий платформы платить СМИ за их контент, планируют принять в ближайшие дни.

По данным Университета Канберры, не менее 39% жителей Австралии получают новости через фейсбук.