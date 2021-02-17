Эрмитаж проверит яйца с выставки Фаберже после сообщений о том, что они могут быть подделками

Эрмитаж проведет исследования яиц из экспозиции выставки после сообщений, что среди них есть подделки. Об этом заявил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

Сейчас поручено лаборатории центра исследовать историю новых вещей Фаберже, которые у нас на выставке были представлены, на это есть разрешение владельца.

По словам Пиотровского, также будут изучены документы спорных экспонатов, а также проведен общий искусствоведческий анализ в контексте.

В середине января известный арт-дилер Андрей Ружников написал открытое письмо, в котором назвал ряд предметов на выставке «Фаберже — ювелир Императорского двора» подделками. Коллекционер, в частности, утверждал, что все императорские яйца производились в единственном экземпляре, но предметы на выставке в Санкт-Петербурге повторяют экспонаты в других российских музеях. Сомнения в подлинности предметов также выразили другие европейские эксперты.

Как выяснила «Русская служба Би-би-си», экспонаты, в подлинности которых усомнились эксперты, принадлежат двум частным коллекциям. Одна из них связана с бизнесменом Константином Голощаповым, которого СМИ называли «близким другом» и «массажистом» Владимира Путина.