Эрмитаж проверит яйца с выставки Фаберже после сообщений о том, что они могут быть подделками

Эрмитаж проведет исследования яиц из экспозиции выставки «Фаберже — ювелир императорского двора» после сообщений, что среди них есть подделки. Об этом заявил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.
Сейчас поручено лаборатории центра исследовать историю новых вещей Фаберже, которые у нас на выставке были представлены, на это есть разрешение владельца.
По словам Пиотровского, также будут изучены документы спорных экспонатов, а также проведен общий искусствоведческий анализ в контексте.
В середине января известный арт-дилер Андрей Ружников написал открытое письмо, в котором назвал ряд предметов на выставке «Фаберже — ювелир Императорского двора» подделками. Коллекционер, в частности, утверждал, что все императорские яйца производились в единственном экземпляре, но предметы на выставке в Санкт-Петербурге повторяют экспонаты в других российских музеях. Сомнения в подлинности предметов также выразили другие европейские эксперты.
Как выяснила «Русская служба Би-би-си», экспонаты, в подлинности которых усомнились эксперты, принадлежат двум частным коллекциям. Одна из них связана с бизнесменом Константином Голощаповым, которого СМИ называли «близким другом» и «массажистом» Владимира Путина.