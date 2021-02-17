Двое россиян вышли в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису

Двое представителей России вышли в полуфинал Australian Open в мужском одиночном разряде.

Даниил Медведев обыграл в четвертьфинале соотечественника Андрея Рублева 7:5, 6:3, 6:2, а Аслан Карацев победил болгарина Григора Димитрова со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

В полуфинале Карацев сыграет с сербом Новаком Джоковичем. Медведеву предстоит встреча с победителем матча между испанцем Рафаэлем Надалем и греком Стефаносом Циципасом, который состоится позднее.

Даниил Медведев посеян на Открытом чемпионате Австралии под четвертым номером. Он в третий раз в своей карьере вышел в полуфинал турниров «Большого шлема».

Аслан Карацев прошел на Australian Open через квалификацию. Он впервые играет в основной части турниров «Большого шлема».