Дело Навального о «клевете на ветерана» и его жалобу на замену условного срока на реальный рассмотрят в один день в Бабушкинском суде Москвы

Апелляционную жалобу Алексея Навального на решение суда, заменившего ему условный срок на реальный по делу «Ив Роше», а также Игната Артеменко рассмотрят 20 февраля в Бабушкинском суде Москвы. Об этом «Медузе» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

В 10 утра Мосгорсуд проведет в здании Бабушкинского суда выездное заседание, где рассмотрит апелляционную жалобу на решение о замене условного наказания на реальное. Дело о клевете будет рассмотрено в 14:00.

Государственный обвинитель по делу о «клевете на ветерана» попросил суд приговорить Алексея Навального к штрафу в размере 950 тысяч рублей. Защита настаивает на оправдательном приговоре.

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный и назначил ему три с половиной года лишения свободы. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, политик должен отбыть в колонии два года и восемь месяцев.