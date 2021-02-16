«Сбер» купил разработчика гибридного автомобиля «Ё-мобиль»

Сбербанк приобрел у белорусской 100% компании «Ё-инжиниринг», разрабатывавшей российский гибрид «Ё-мобиль», сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные «СПАРК-Интерфакс».

В банке подтвердили закрытие сделки, не раскрыв ее сумму. В «Сбере» отметили, что команду и компетенции «Ё-инжиниринг» станут использовать для развития направлений Sber Automotive Technologies (SberAutoTech), разработки платформы для автономных средств передвижения, беспилотных автомобилей и технологий.

Проект отечественного гибридного автомобиля «Ё-мобиль» в 2010 году запустил миллиардер Михаил Прохоров. Инвестиции в проект оценивали в 150 миллионов долларов. В рамках проекта предполагалось запустить серийное производство нескольких моделей, в том числе легковой гибридный автомобиль, внедорожник и кроссовер. На их выпуск получили свыше 200 тысяч предзаказов. Но в 2014 году проект закрыли, выпустив четыре автомобиля. Группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова передала все технологии государственному институту НАМИ за 1 евро.