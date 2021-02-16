Правозащитники насчитали в России в 20 раз больше жертв домашнего насилия, чем полиция

Две трети (61%) женщин, убитых в России в 2018 году, стали жертвами домашнего насилия — это . К таким выводам пришли участники проекта Консорциума женских неправительственных объединений, победившего в онлайн-хакатоне социальных дата-проектов .

Авторы проекта проанализировали приговоры российских судов за 2018 год по следующим преступлениям: убийство (части 1 и 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ), убийство в состоянии аффекта (статья 107) и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111).

Предварительно участники проекта самостоятельно изучили более 500 приговоров по делам об убийствах женщин, чтобы выделить случаи, где погибали жертвы домашнего насилия.

Этих данных было достаточно, чтобы на их основе программа научилась определять, относится дело к домашнему насилию или нет. Всего программа успела проанализировать более 2000 приговоров, в которых речь шла о преступлениях против женщин.

С помощью программы, созданной на хакатоне, участники проекта установили, что 61% от общего числа убитых женщин в 2018 году были убиты партнерами или родственниками. Это в 20 раз превосходит данные полиции о жертвах домашнего насилия — по статистике МВД, за 2018 год во время семейно-бытовых конфликтов погибли 253 женщины. Авторы проекта отметили, что полученный 61% совпадает со средним мировым уровнем домашнего насилия, приведенным ООН (58%).

Также участники проекта установили, что на жертв домашнего насилия приходится почти каждое пятое убийство в России — 18,8% от общего числа убитых женщин и мужчин. Это в 15 раз больше, чем считают в МВД (1,2%), отметили в Консорциуме женских неправительственных объединений.