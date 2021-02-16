На Сицилии произошло извержение вулкана Этна. Об этом сообщает агентство ANSA.

Вулкан выбрасывает пепел на высоту более 1 километра. Из-за пепла и образовавшегося дыма близлежащий аэропорт Катании приостановил работу.

Власти уже сообщили, что опасности для жителей близлежащих населенных пунктов извержение не представляет.

Этна — крупнейший в Европе действующий вулкан, его извержения в последние годы происходят раз в несколько месяцев. Обычно они не приводят к каким-либо разрушениям.