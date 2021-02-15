Журналистку и правозащитницу Зою Светову наградили орденом Почетного легиона. Об этом она сама написала в фейсбуке.

А я сегодня из почтового ящика достала важное письмо. Оказывается еще 23 сентября прошлого года был подписан президентский указ о присвоении мне звания кавалера ордена Почетного легиона. Весть до Москвы об этом дошла на днях. Вот такое мне утешение. И радость.

Орден Почетного легиона является высшим знаком отличия во Франции. Светова была учителем французского языка, а также переводчиком у французских журналистов, работала на Radio France и писала статьи для ряда французских изданий.

Зоя Светова — правозащитница, журналист, автор документального романа «Признать невиновного виновным». Она — дочь советского писателя-диссидента Феликса Светова.

Светова в 2003 году стала лауреатом премии Amnesty International «Права человека и укрепление гражданского общества в России», в 2009 году — премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы», а в 2010 году — премии Московской Хельсинкской группы в области защиты прав человека. Она также дважды получала диплом премии имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок».