Владимир Потанин стал первым россиянином в истории с состоянием в 30 миллиардов долларов

Состояние совладельца «Норильского никеля» Владимира Потанина достигло 30 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes, обновляемого в режиме реального времени.
Как отмечает журнал, Потанин стал первым россиянином в истории, обладающим столь большим состоянием.
Стоимость активов бизнесмена значительно увеличилась за последнее время из-за роста цен в металлургическом секторе. Акции «Норникеля» с начала года подорожали с 23,7 до 26,3 тысячи рублей за штуку.
На рост акций «Норникеля» не смогло повлиять даже недавнее решение суда, обязавшего компанию выплатить 146 миллиардов рублей в качестве возмещения вреда окружающей среде из-за разлива топлива в Норильске.
В глобальном списке Forbes, составляемом в режиме реального времени, Потанин занимает 50-е место. Лидирует в нем основатель Amazon Джефф Безос с состоянием 190,8 миллиарда долларов.