Владимир Потанин стал первым россиянином в истории с состоянием в 30 миллиардов долларов

Состояние совладельца «Норильского никеля» Владимира Потанина достигло 30 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes, обновляемого в режиме реального времени.

Как отмечает журнал, Потанин стал первым россиянином в истории, обладающим столь большим состоянием.

Стоимость активов бизнесмена значительно увеличилась за последнее время из-за роста цен в металлургическом секторе. Акции «Норникеля» с начала года подорожали с 23,7 до 26,3 тысячи рублей за штуку.

В глобальном списке Forbes, составляемом в режиме реального времени, Потанин занимает 50-е место. Лидирует в нем основатель Amazon Джефф Безос с состоянием 190,8 миллиарда долларов.