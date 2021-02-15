Суд в Калининграде оштрафовал на 180 тысяч рублей 74-летнего пенсионера Петра Зуева за участие в акции в поддержку политика Алексея Навального 31 января.
В суде Зуев сообщил, что получает пенсию в размере 15 тысяч рублей. Суд признал его виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил проведения митинга).
Как рассказал корреспонденту «7×7» Петр Зуев, ранее на него уже возбуждали административные дела по аналогичной статье за участие в акции «Он нам не царь» 5 мая 2018 года, организованной сторонниками Навального, и за пикет 6 июля 2019 года в поддержку врача Элины Сушкевич, которую обвиняли в убийстве младенца. На акции он держал в руках плакат «Всю систему надо менять. Сантехник Навальный».
Протестные акции в поддержку Алексея Навального в десятках городов России проходили 23 и 31 января. В общей сложности на них были задержаны почти десять тысяч человек. Около тысячи были отправлены под арест, большинству остальных были назначены штрафы.