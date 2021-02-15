Суд в Калининграде оштрафовал на 180 тысяч рублей 74-летнего пенсионера Петра Зуева за участие в акции в поддержку политика Алексея Навального 31 января.

В суде Зуев сообщил, что получает пенсию в размере 15 тысяч рублей. Суд признал его виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил проведения митинга).

Протестные акции в поддержку Алексея Навального в десятках городов России проходили 23 и 31 января. В общей сложности на них были задержаны почти десять тысяч человек. Около тысячи были отправлены под арест, большинству остальных были назначены штрафы.

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