Перейти к материалам
В Калининграде 74-летнего пенсионера оштрафовали на 180 тысяч рублей за участие в акции 31 января. Размер его пенсии — 15 тысяч
Источник: 7x7

Суд в Калининграде оштрафовал на 180 тысяч рублей 74-летнего пенсионера Петра Зуева за участие в акции в поддержку политика Алексея Навального 31 января. 

В суде Зуев сообщил, что получает пенсию в размере 15 тысяч рублей. Суд признал его виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил проведения митинга).

Как рассказал корреспонденту «7×7» Петр Зуев, ранее на него уже возбуждали административные дела по аналогичной статье за участие в акции «Он нам не царь» 5 мая 2018 года, организованной сторонниками Навального, и за пикет 6 июля 2019 года в поддержку врача Элины Сушкевич, которую обвиняли в убийстве младенца. На акции он держал в руках плакат «Всю систему надо менять. Сантехник Навальный».

7x7

Протестные акции в поддержку Алексея Навального в десятках городов России проходили 23 и 31 января. В общей сложности на них были задержаны почти десять тысяч человек. Около тысячи были отправлены под арест, большинству остальных были назначены штрафы.

Читайте также

Мы не успокоимся до последнего Как работают телеграм-чаты «Передачи», помогающие задержанным на акциях в поддержку Навального

Читайте также

Мы не успокоимся до последнего Как работают телеграм-чаты «Передачи», помогающие задержанным на акциях в поддержку Навального

Реклама