Новым гендиректором ВТО станет Нгози Оконджо-Ивеала из Нигерии. Это первый случай в истории, когда организацию возглавит женщина

Бывший министр финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала утверждена на должность генерального директора Всемирной торговой организации.

Оконджо-Ивеала стала первой женщиной, а также первой представительницей Африки на посту главы ВТО в истории организации.

К исполнению своих полномочий Оконджо-Ивеала приступит 1 марта. Они продлятся до 31 августа 2025 года, однако она может быть переизбрана на второй срок.

Должность гендиректора ВТО была незанятой с августа 2020 года, когда свой пост покинул бразилец Роберту Азеведу. Он ушел за год до истечения полномочий, выразив мнение, что на фоне пандемии, пока у организации не так много текущих рутинных дел, она сможет более тщательно выбрать его преемника.

Назначение Оконджо-Ивеалы в конце 2020 года заблокировала администрация Дональда Трампа. После прихода к власти Джо Байдена в Вашингтоне пересмотрели свою позицию.

Нгози Оконджо-Ивеала в последнее время была главой Глобального альянса по вакцинам и иммунизации. До этого она работала во Всемирном банке более 20 лет, а также два раза в общей сложности семь лет возглавляла министерство финансов Нигерии.