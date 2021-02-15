Fix Price объявил о выходе на Лондонскую биржу. Компания намерена привлечь более миллиарда долларов

Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price объявила о решении провести на Лондонской фондовой бирже со вторичным размещением на Московской бирже.

В сообщении Fix Price (.pdf) сказано, что компания готовит размещение глобальных депозитарных расписок на Лондонской бирже. На продажу выставят акции , топ-менеджеров компании и миноритарных акционеров. После размещения акционеры-основатели Fix Price намерены сохранить за собой значительную долю в капитале компании.

Fix Price собирается привлечь в ходе размещения более одного миллиарда долларов, а всю компанию могут оценить в сумму более шести миллиардов долларов, сообщила газета Financial Times, ссылаясь на источники. Это будет крупнейшее IPO российской компании в Лондоне с 2017 года, когда свои бумаги на Лондонской бирже разместила энергометаллургическая компания En+.

По данным Financial Times, IPO в Лондоне может состояться в марте. Когда состоится размещение на Московской бирже, пока неизвестно.

Сеть Fix Price основана в 2007 году создателями «Копейки» Сергеем Ломакиным и Артемом Хачатряном. В России, Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Латвии и Грузии открыто более 4200 магазинов сети.