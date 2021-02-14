В Казани прошел митинг против репрессий

В центре Казани прошел митинг «против задержаний и репрессий и изменения выборного законодательства».

Как сообщает телеканал «Дождь», власти согласовали акцию на площади Тысячелетия с числом участников до 200 человек. На площади установили рамки, за которые полиция пропустила разрешенное число участников. По оценке корреспондентов «Дождя», за рамками остались еще 100-150 человек.

«Коммерсант» сообщает, что всего на акцию пришли около тысячи человек. Такую же оценку приводит казанское издание «Бизнес Online».

Организаторами акции выступили представители «Яблока», «Парнаса» и «Левого фронта». «Коммерсант» отмечал, что в Казани произошел уникальный случай согласования политической акции в России — впервые с марта 2020 года, когда были введены ограничения в связи с пандемией коронавируса.

Митинг «против задержаний и репрессий» в Казани Бизнес Online

Обновление. «ОВД-Инфо» сообщает, что после митинга полиция задержала девять человек.