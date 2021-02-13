У берегов Японии произошло сильное землетрясение. Миллион домохозяйств остались без электричества

В Тихом океане у берегов японской префектуры Фукусима произошло сильное землетрясение.

Магнитуда землетрясения составила 7,1. Его эпицентр находился примерно в 90 километрах от побережья, а очаг — в 60 километрах под уровнем моря. По семибалльной шкале, принятой в Японии, интенсивность землетрясения оценивалась в 6,5 балла.

Угрозы цунами объявлено не было.

В результате инцидента пострадали около 20 человек. В районах, прилегающих к месту землетрясения, было нарушено электроснабжение — без света остались более 950 тысяч домохозяйств.

Атомные электростанции, расположенные в близлежащих районах, в результате землетрясения не пострадали, подчеркнули представители правительства Японии.

10 лет назад, в начале марта 2011 года в этом же районе произошло одно из самых сильных землетрясений в истории — его магнитуда составила 9,1. В результате последовавшего цунами погибли 15,9 тысячи человек, 2,5 тысячи пропали без вести. На затопленной АЭС «Фукусима-1» произошел выброс радиации, что повлекло за собой крупнейшую экологическую катастрофу.