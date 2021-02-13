Белый дом заявил о планах закрыть тюрьму в Гуантанамо до конца срока Байдена. Это уже пытался сделать Барак Обама, но у него не получилось

Администрация президента США Джо Байдена намеревается добиться закрытия тюрьмы в Гуантанамо. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Определенно это наша цель и наше намерение», — сказала Псаки в ответ на вопрос, будет ли закрыта тюрьма до конца срока Байдена.

Администрация уже запустила формальный процесс пересмотра необходимости содержания тюрьмы. Как сообщают источники Reuters, указ о закрытии Байден планирует подписать в ближайшие недели или месяцы — при этом агентство отмечает, что это не приведет к немедленному прекращению ее работы.

В Пентагоне также заявили, что глава ведомства Ллойд Остин поддерживает идею о закрытии Гуантанамо.

Тюрьма в заливе Гуантанамо на Кубе была создана в 2002 году для содержания преступников, подозреваемых в терроризме. Тюрьма подвергается критике со стороны правозащитных организаций из-за многочисленных свидетельств о пытках заключенных и их длительном содержании под стражей без предъявления обвинений.

Закрытие тюрьмы было одним из предвыборных обещаний Барака Обамы, которое он не смог выполнить. Будучи президентом, он несколько раз пытался закрыть Гуантанамо, однако его действия блокировались Конгрессом. В годы правления Обамы количество заключенных тюрьмы сократилось с 245 до 41 человека. Дональд Трамп, сменивший Обаму, издал указ о бессрочном продолжении работы тюрьмы.

Сейчас в тюрьме находятся 40 человек. Большинство из них содержатся в заключении без предъявления каких-либо обвинений почти два десятилетия.