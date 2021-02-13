Baza: в общежитии Брянского государственного университета 14 февраля запретили пользоваться фонариками

На территории общежития Брянского государственного университета 14 февраля запретили пользоваться фонариками. Об этом пишет Baza.

По данным издания, соответствующий приказ издала заведующая общежитием. Под запрет 14 февраля попали все виды осветительных устройств — фонари, прожекторы и фонарики телефонов. Всех нарушителей руководство общежития угрожает привлечь к ответственности.

На 14 февраля запланирована акция сторонников Алексея Навального «Любовь сильнее страха», в рамках которой планируется использование фонариков.

Следственный комитет, МВД и Генпрокуратура выступали с предупреждением «о недопустимости нарушения закона» в связи с призывами к проведению акции. Государственные агентства ТАСС и РИА Новости со ссылкой на анонимные источники сообщили, что в разных городах России готовятся теракты во время протестов.