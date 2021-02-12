«Яндекс» обратился в правоохранительные органы из-за внутренней утечки, в которой компания заподозрила одного из своих сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Внутреннее расследование показало, что сотрудник предоставлял несанкционированный доступ к почтовым ящикам пользователей, из-за чего 4887 ящиков оказались скомпрометированы.

В «Яндексе» заявили, что доступ к почте предоставил один из трех системных администраторов, который имел права доступа, необходимые для технической поддержки сервиса. Компания решила прекратить рабочие отношения с сотрудником, сообщил «Медузе» пресс-секретарь «Яндекса» Илья Грабовский.

Компания заблокировала неавторизованный доступ к скомпрометированным почтовым ящикам, а также направила их владельцам уведомления с просьбой сменить пароль.

«Яндекс» извинился перед пользователями, которых затронула утечка, и пообещал пересмотреть работу сотрудников, имеющих административные права такого уровня доступа.