Во Владикавказе произошел взрыв в супермаркете «Магнит»

Во Владикавказе прогремел взрыв в супермаркете «Магнит». Здание полностью разрушено, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД по Северной Осетии.

«На улице Гагкаева взорвался супермаркет „Магнит“, он как карточный домик сложился… Причина неизвестна», — сказали в пресс-службе МВД.

В пресс-службе главы и правительства региона ТАСС сообщили, что пострадал один человек, вероятно, охранник супермаркета. Источник «Интерфакса» заявил, что охранник погиб. Он был единственным, кто находился в магазине в момент взрыва, добавил собеседник агентства.

По словам источника «Интерфакса», в магазине взорвался газ. Такую же причину взрыва назвал источник телеграм-канала LifeShot.

По информации Baza, взрыв произошел в 7:28. Ударная волна также повредила стекла в соседних жилых домах, пишет «Интерфакс».

Обновлено. Под завалами нашли пострадавшего, предположительно, охранника. Он госпитализирован в реанимацию, сообщил источник «Интерфакса».