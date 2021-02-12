Умер джазовый музыкант Чик Кориа

Американский джазовый пианист и композитор Чик Кориа умер на 80-м году жизни в своем доме в городе Тампа, штат Флорида.

«С величайшей грустью мы сообщаем, что 9 февраля Чик Кориа умер в возрасте 79 лет от редкой формы рака, который был диагностирован лишь недавно», — говорится в заявлении на официальном сайте музыканта.

Чик Кориа считается одним из пионером стиля джаз-фьюжн. За свою карьеру он выпустил более 80 альбомов и был удостоен 23 премий «Грэмми».

В конце 1960-х годов Кориа играл в коллективе Майлза Дэвиса, с которым среди прочего записал такие знаменитые альбомы, как «In a Silent Way» и «Bitches Brew». Кроме того, он сотрудничал с Херби Хэнкоком, Китом Джарреттом, Стэном Гетцом, Джоном Маклафлином и многими другими джазовыми музыкантами.

В 1972 году Кориа основал собственный коллектив Return To Forever, с которым снискал мировую популярность. Последняя запись Кориа «Plays» датируется сентябрем 2020 года.

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