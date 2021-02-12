Путин наградил 23-летнего сына владельца «Русской медиагруппы» медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил певца ЮрКисса (настоящее имя — Юрий Киселев) медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ размещен на сайте Кремля.

23-летний Киселев получил награду «за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность».

Юрий Киселев — сын бизнесмена и продюсера Владимира Киселева, основателя благотворительного фонда «Федерация» и владельца «Русской медиагруппы». Киселев-младший входит в совет директоров «Русской медиагруппы» и руководит компанией «Брайт Стар», которая занимается организацией концертов.

У официальной страницы ЮрКисса на ютьюбе — подписчиков. Самый популярный клип певца — на песню «Будь смелей» — просмотрели 3,9 миллиона раз.