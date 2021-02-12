Москва встала в десятибалльных пробках из-за снегопада. Ожидается, что он продлится три дня

Сильный снегопад в Москве привел к десятибалльным пробкам на дорогах города. Об этом сообщает департамент транспорта города.

Пробки в 10 баллов были зафиксированы незадолго до 17 часов, то есть еще до начала вечернего часа пик. По прогнозу сервиса «Яндекс.Карты» интенсивность пробок снизится только к 20:00.

Сильный снегопад в Москве начался в ночь на 12 февраля, за ночь толщина вновь образовавшегося снежного покрова в некоторых районах достигла 5 сантиметров. Ожидается, что снегопад продлится до воскресенья — за это время глубина сугробов может увеличиться на 25-35 сантиметров.

Десятибалльные пробки в Москве фиксируются во второй раз с начала года. Впервые это произошло 21 января.