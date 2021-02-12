Instagram будет удалять аккаунты пользователей, которые отправляют оскорбления в личных сообщениях

Администрация соцсети Instagram сообщила, что будет блокировать аккаунты пользователей, которые рассылают враждебные высказывания в личных сообщениях.

Ранее за рассылку сообщений, которые противоречат правилам Instagram, лишь на время запрещалось вести личную переписку.

Администрация Instagram также пообещала отключать новые аккаунты, созданные для обхода ограничений на отправку сообщений, и аккаунты, созданные исключительно для рассылки оскорблений.

Кроме того, скоро у всех пользователей Instagram появится возможность заблокировать личные сообщения от аккаунтов, на которые они не подписаны. Сейчас такая возможность работает только для аккаунтов компаний и учетных записей с большим числом подписчиков.

Instagram решил ужесточить правила для личных сообщений после того, как несколько футболистов английского клуба «Манчестер Юнайтед» столкнулись с расистскими оскорблениями в соцсетях. Клубы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Эвертон» и «Ливерпуль» выпустили совместное заявление, в котором осудили расизм и дискриминацию в интернете.