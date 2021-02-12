Бывший глава Европейского центробанка Марио Драги станет новым премьер-министром Италии

Бывший глава Европейского центробанка Марио Драги дал формальное согласие возглавить новое правительство Италии. Об этом сообщает ANSA.

Вечером 12 февраля Драги встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой и представил ему кандидатуры будущих министров своего правительства. Формально Драги вступит в должность после присяги днем 13 февраля.

Предыдущий премьер-министр Джузеппе Конте объявил об отставке в конце января — это было сделано после того, как правящая коалиция потеряла большинство в верхней палате парламента из-за выхода из нее небольшой партии «Живая Италия».

После ухода Конте были начаты политические консультации во главе с президентом, чтобы избежать необходимости досрочных парламентских выборов и попытаться сформировать новое правительство на основе расширенного парламентского большинства. В итоге 3 февраля Маттарелла предложил возглавить новое правительство Драги. После этого свою поддержку кандидатуре нового премьера высказали большинство ведущих политических партий Италии.

Драги возглавлял Европейский центральный банк с 2011 по 2019 год. До этого он шесть лет был руководителем ЦБ Италии.