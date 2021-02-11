Житель Ставрополя на похоронах двух сыновей-младенцев обнаружил вместо них куклы. Полиция начала расследование

Управление МВД по Дагестану начало расследование после того, как в сети опубликовали видео о предполагаемой подмене двух умерших младенцев на куклы.

Видео, которое, предположительно, сняли на одном из кладбищ в Дагестане, стали распространять вечером 10 февраля. На записи мужчина рассказывает, что в перинатальном центре № 1 в Ставрополе у него родились двое детей. «Я привез их в Дагестан хоронить. Начал вскрывать саван. Вот что я увидел: здесь куклы, здесь натуральные куклы», — говорит мужчина на записи, которая в том числе опубликована в инстаграме дагестанского МВД.

В сети также опубликовали запись из книги учета заявлений и сообщений о преступлениях, которую сделали в отделе МВД по Бабаюртовскому району Дагестана. В сообщении сказано, что 10 февраля в полицию обратился 33-летний житель Ставрополя Дауд Даудов, который во время погребения двух сыновей в дагестанском селе Тамазатюбе обнаружил «вместо трупов детей игрушечные куклы».

В МВД Дагестана сообщили, что эта информация «достоверная, но преждевременная». «Для установления всех обстоятельств произошедшего требуется время, — сказано в заявлении МВД в инстаграме. — Правоохранители обоих регионов работают во взаимодействии, непременно выяснят и восстановят весь ход событий. Все причастные будут установлены и понесут ответственность в соответствии с законом».

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в инстаграме, что власти региона получили обращение из полиции Дагестана «с указанием данных роженицы». «Мы проверили все базы — такая женщина к нам не поступала», — сказал глава края. В краевом Минздраве сообщили ТАСС, что такая пациентка не поступала ни в один из двух перинатальных центров Ставрополя, «ни в какое-либо другое медучреждение родовспоможения Ставрополья — ни в текущем, ни в прошлом году».

Губернатор Ставрополья подчеркнул, что в перинатальном центре Ставрополя очень давно дети не рождались мертвыми, а двое — «никогда». «К тому же, в случае смерти, тело родственникам передается не медучреждением, а патологоанатомической службой — после соответствующего исследования. При такой передаче у родных есть возможность увидеть тело. Все это очень странно. Я лично разбираюсь в ситуации. Об итогах вас проинформирую», — заявил губернатор.