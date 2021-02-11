Умер основатель журнала Hustler Ларри Флинт

Основатель и владелец американского порнографического журнала Hustler Ларри Флинт умер в своем доме в Лос-Анджелесе. Эту информацию The Washington Post подтвердил его брат Джимми Флинт.

Ларри Флинту было 78 лет. Его брат не назвал причину его смерти. TMZ со ссылкой на источники в семье умершего пишет, что смерть вызвали проблемы с сердцем.

Ларри Флинт родился в 1942 году. В 15 лет он бросил школу и, подделав свидетельство о рождении, пошел в армию. В 1965 году, после окончания службы, Флинт выкупил бывший бар своей матери в Огайо. Вскоре его бизнес превратился в сеть баров со стриптизом, которую он рекламировал с помощью печатной рассылки.

В 1974 году эта рассылка выросла в журнал Hustler. Он отличался от конкурентов Playboy и Penthouse более откровенным содержанием. Издание получило известность год спустя, опубликовав сделанные папарацци голые фото бывшей первой леди Жаклин Кеннеди-Онассис. Playboy и Penthouse отказались от них.

В 1978 году Флинт пострадал от выстрела расиста Джона Пола Франклина, который был возмущен межрасовыми фотографиями в Hustler. Флинт оказался парализован ниже пояса и всю оставшуюся жизнь передвигался в позолоченной инвалидной коляске.

В 1996 году на экраны вышел биографический фильм «Народ против Ларри Флинта», который охватывал жизнь издателя в 1970-1980-е годы. Режиссером картины выступил Милош Форман, главную роль сыграл Вуди Харрельсон. Фильм получил главный приз Берлинского фестиваля.

Флинт придерживался левых политических взглядов: он выступал за однополые браки, против смертной казни, против вторжения в Ирак в 2003 году. В 2017-м Флинт объявил награду в 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет привести к импичменту Дональда Трампа.