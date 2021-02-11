Суд назвал иск журналистов к администрации Кремля нарушением конституционного строя

Тверской суд Москвы отказался принять иск сетевого издания Sota Vision к администрации президента РФ, посчитав его «нарушением основ конституционного строя».

Цитата из определения судьи Екатерины Коротовой опубликована в телеграм-канале Sota Vision.

Обжалование в судебном порядке действий государственных органов их должностных лиц, находящихся в непосредственном подчинении Президенту РФ, а также предъявление исков к данным госорганам, на практике означает прямое либо косвенное вмешательство в конституционно-правовую и иную деятельность Президента, как главы государства, обладающего неприкосновенностью и осуществляющего верховную государственную власть в РФ, что недопустимо и нарушает основы Конституционного строя РФ и принцип разделения властей, закрепленный в статье 10 Конституции РФ.

В декабре 2020 года Sota Vision подавало иск к администрации Кремля из-за отказа в аккредитации на пресс-конференцию Владимира Путина, что журналисты посчитали нарушением закона «О СМИ». «Закон не предполагает возможности отказа в аккредитации, если соблюдены правила подачи заявки. Соблюдены они были. Нежелание государственного органа видеть того или иного журналиста не может являться причиной отказа», — поясняли в Sota Vision.

Журналисты намерены обжаловать решение Тверского суда Москвы.